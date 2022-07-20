24-річну мешканку села Оринин ув’язнили на 12 років за вбивство літнього односельчанина. Інцидент стався у восени 2021 року, коли дівчина разом зі своїм 60-річним знайомим розпивала алкоголь у нього вдома. Між ними виникла суперечка, дівчина схопила ніж, нанесла потерпілому близько 20 ударів і втекла. Пізніше нападниця повернулася до будинку, замотала тіло вбитого знайомого у килим і підпалила. Про смерть чоловіка стало відомо, коли сусіди повідомили поліції, що 60-річний чоловік не виходить на зв’язок.

Про вирок 24-річній мешканці села Оринин Кам’янець-Подільського району повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури у середу, 20 липня. За даними слідства, вбивство сталося 13 жовтня 2021 року. Тоді ще 23-річна дівчина прийшла у гості до свого 60-річного односельчанина. Разом вони розпивали спиртне, посварилися, дівчина схопила зі столу ніж та нанесла чоловікові близько 20 ударів, після чого втекла. Пізніше повернулася, загорнула тіло загиблого у килим і підпалила.

Про інцидент стало відомо після того, як сусіди загиблого звернулися до поліції та повідомили, що чоловік не виходить на зв’язок. Під час перевірки будинку правоохоронці виявили в одній із кімнат обпалене тіло чоловіка, замотане в килим.

У прес-службі прокуратури уточнюють, що ця ж дівчина причетна до підпалу автомобіля односельчанина, з яким у неї склались неприязні відносини. Відтак, суд визнав 24-річну мешканку села Оринин винною за 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне вбивство; підпал) і призначив їй 12 років позбавлення волі. Обвинувачена має право оскаржити вирок в апеляційному суді.