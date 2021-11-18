Четверо дітей віком до шести років загинули в результаті пожежі у приватному одноповерховому будинку у селі Медисівка на Хмельниччині.

Пожежа виникла в одній із кімнат будинку ввечері 17 листопада, розповів начальник ДСНС у Хмельницькій області Едуард Братко в коментарі «Суспільному». З його слів, про пожежу рятувальниками повідомила газова компанія, а не місцеві мешканці.

Займання загасили господарі будинку ще до прибуття надзвичайників. В результаті пожежі загинули чотири дитини 2015, 2016, 2019 та 2021 років народження.

Начальник поліції Хмельниччини Руслан Герасимчук розповів журналістам, що діти перебували окремо від батьків. Про те, що в кімнаті дітей виникла пожежа помітив батько. Він виніс дітей на вулицю, де їм надавали першу домедичну допомогу, повідомивши про це лікарів швидкої, однак їх врятувати не вдалося.

«Відомо що жінка ніде не працює, адже доглядала за дітьми. Чоловік працював на різних роботах. У день трагедії жінка залишилася вдома, а її чоловік пішов на тимчасові заробітки до лісу. До дому він повернувся близько 17 години у стані алкогольного сп'яніння. Батьки дітей повечеряли та лягли на ліжко дивитися телевізор і заснули. Діти у цей момент перебували у іншій кімнаті. Пізніше, точної години вони не можуть вказати, чоловік прокинувся та помітив, що у кімнаті дітей виникла пожежа», – вказує Герасимчук.

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник уточнив «Суспільному», що займання дитячої кімнати відбулося через відкриту пічку.

Справу розслідують за двома статтями: злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки иа порушення вимог пожежної безпеки.