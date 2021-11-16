У Дніпрі 16 листопада сталася пожежа у приватному будинку для літніх людей. На місці виявили п’ятьох мертвих жінок віком від 75 до 89 років. Про це заявили у поліції Дніпра.

Пожежа сталася у Центральному районі міста. Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де були виявлені загиблі, трапилося коротке замикання та загорілася проводка.

У поліції припускають, що жінки могли отруїтися чадним газом. Наразі їхні тіла направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Наголошується, що адміністратора установи затримали. Мають призначити відповідні експертизи.Відкрили справу за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі.