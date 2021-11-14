Припарковані автомобілі завадили рятувальникам оперативно загасити пожежу у Дніпрі

Вранці в неділю, 14 листопада, в одній з п’ятиповерхівок у Дніпрі сталася пожежа, у якій загинуло двоє людей. Водночас гасіння пожежі було ускладненим через те, що рятувальники не змогли заїхати у двір будинку через припарковані на дорозі автомобілі.

За інформацією Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхівки у Соборному районі Дніпра о 06:22.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку та меблі всередині кімнати, а також пошкодив внутрішнє оздоблення стін квартири. Загальна площа пожежі склала 30 квадратних метрів.

ФОТО ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1977 року народження і жінки, дані якої ще встановлюють.

Рятувальники наголосили, що габаритний пожежний автомобіль не зміг заїхати у двір через те, що деякі автомобілі були припарковані буквально на дорозі. Тому пожежники були змушені прокладати магістральну лінію до під’їзду, де горіла квартира. Через це вони втратили час на оперативне гасіння пожежі.