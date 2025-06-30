На Закарпатті керівника лісництва викрили у незаконному продажі деревини на 1 млн грн
Йому загрожує до 6 років ув’язнення
Правоохоронці оголосили підозру керівнику Берегівського надлісництва Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України». За схему із незаконним продажем цінної деревини під виглядом дров йому загрожує до 6 років ув’язнення.
Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 30 червня, упродовж березня-квітня 2025 року посадовець з використанням службового становища налагодив продаж деревини дуба вищих сортів. До схеми залучив підлеглих, знайомих та підконтрольне йому підприємство, де був фіктивним власником. Двоє працівників відмовилися виконувати вказівки керівника, решта – погодилися.
Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного. За інформацією організації «Еко-світ», йдеться про Анатолія Козара, якого призначили керувати Берегівським надлісництвом у січні 2025 року.
«За вказівкою начальника Берегівського надлісництва, в офіційних документах дуб видали за дрова. На підставі цих документів продали 20 кубометрів лісопродукції підприємству з Мукачева, яке не мало відповідних дозволів на її отримання. Правоохоронці зупинили вантажівку з деревиною під час її перевезення до Волині. Загальна вартість незаконно відчуженої лісопродукції становить понад 922 тис грн», – зазначили у прокуратурі.
Керівнику Берегівського надлісництва повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт підозрюваного та відсторонення його від посади. Причетних до схеми встановлюють.