У Берегівському надлісництві цінну деревину продавали під виглядом дров

Правоохоронці оголосили підозру керівнику Берегівського надлісництва Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України». За схему із незаконним продажем цінної деревини під виглядом дров йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 30 червня, упродовж березня-квітня 2025 року посадовець з використанням службового становища налагодив продаж деревини дуба вищих сортів. До схеми залучив підлеглих, знайомих та підконтрольне йому підприємство, де був фіктивним власником. Двоє працівників відмовилися виконувати вказівки керівника, решта – погодилися.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного. За інформацією організації «Еко-світ», йдеться про Анатолія Козара, якого призначили керувати Берегівським надлісництвом у січні 2025 року.

«За вказівкою начальника Берегівського надлісництва, в офіційних документах дуб видали за дрова. На підставі цих документів продали 20 кубометрів лісопродукції підприємству з Мукачева, яке не мало відповідних дозволів на її отримання. Правоохоронці зупинили вантажівку з деревиною під час її перевезення до Волині. Загальна вартість незаконно відчуженої лісопродукції становить понад 922 тис грн», – зазначили у прокуратурі.

Керівнику Берегівського надлісництва повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт підозрюваного та відсторонення його від посади. Причетних до схеми встановлюють.