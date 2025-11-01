Йдеться про ресторан «Дубки» біля Ужгорода

Теруправління ДБР у Львові розслідує можливі порушення при передачі в користування ТОВ «Мисливський клуб “Кремінка”» земель державного лісового фонду. Власником компанії є народний депутат Нестор Шуфрич. На відповідну ухвалу Ужгородського міськрайонного суду звернув увагу «Судовий репортер».

Зазначається, що з липня 2025 року Закарпатська обласна прокуратура у сфері оборони розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Ужгородського надлісництва та філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», які передали землю в користування ТОВ «Мисливський клуб “Кремінка”», власником якого є нардеп Нестор Шуфрич.

У 2004 році фірма купила в ДП «Ужгородське лісове господарство» рекреаційний комплекс із господарським та допоміжними будівлями, на місці якого побудували готельно-ресторанний комплекс «Дубки». Договір сервітуту, укладений із клубом «Кремінка», передбачав спільне використання земельної ділянки площею 9,9 га, дія якого припинена у 2012 році.

За даними ДБР, із 2013 року і до сьогодні відсутні будь-які документи щодо законного використання ТОВ «Мисливський клуб “Кремінка”» земельної ділянки і сплати податків за користування нею.

Комплекс «Дубки» розташований за 6 км від Ужгорода на ділянці 1,5 га і включає готельно-ресторанний корпус, технічні приміщення, альтанки й озеро. Вся територія огороджена і вхід можливий тільки за погодженням з адміністрацією комплексу.

На сайті комплексу «Дубки» вказаний номер телефону, яким, за даними слідства, користується колишній парламентський помічник Шуфрича, який є керівником його компаній, у тому числі мисливського клубу «Кремінка».

Слідчий ДБР звернувся до суду про дозвіл на огляд земельної ділянки комплексу «Дубки». Однак суддя відмовив, посилаючись на те, що слідчий не навів підстав для цього. Зокрема, слідчий не надав доказів того, що він звертався за добровільною згодою на огляд до адміністрації готелю.

Нагадаємо, що Нестор Шуфрич два роки перебуває під вартою за підозрою у державній зраді та фінансуванні дій щодо зміни меж території України. У жовтні 2025 року Шевченківський районний суд Києва почав розглядати справу по суті.