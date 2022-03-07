Воронка від вибуху крилатої ракети практично сягає людського зросту

У понеділок, 7 березня, ввечері український пілот, відомий як «Привид Києва», збив біля Обухова крилату ракету росіян «Калібр». Вона впала у полі за 5 км від Обухова, де і вибухнула.

Як повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко, український пілот збив боєголовку росіян ракетою повітря – повітря, що є вищим пілотажем. Цим «Привид Києва» зберіг десятки життів українців. Фото воронки від російського «Калібру» показали місцеві мешканці.

Місце падіння російської ракети, збитої силами української ППО біля Обухова

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, за 12 днів війни Росії проти України збито десятки крилатих і балістичних ракет агресора, 52 бойових російських літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

Як інформував ZAXID.NET, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список особового складу Повітряно-космічних сил РФ. У списку шестеро пілотів, які завдають авіаудари по мирному населенню та інфраструктурі України. ГУР оприлюднили фотографії льотчиків-окупантів, їхні номери, адреси, дані документів та посилання на акаунти в соцмережах.

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