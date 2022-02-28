Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони (РНБО) закликав громадян не поширювати детальну інформацію про об’єкти інфраструктури, які ворог зруйнував ракетними ударами. Про це йдеться в його повідомленні, опублікованому ввечері в понеділок, 28 лютого.

«Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає громадян від поширення точної інформації про пошкодження інфраструктури від ракетних ударів. Фотографії з вказанням точних координатів (вулиця/провулок, номер будинку, сторона будинку) дозволяє ворогу, який моніторить чати і соцмережі, коригувати вогонь», – пояснили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Там наголосили, що у разі надання інформації про зруйновані об’єкти рятувальникам достатньо вказати приблизний район.

Проте результати обстрілів фіксувати потрібно, щоб увесь світ бачив злочини росіян в Україні. Але оприлюднювати фото варто з обов’язковим дотриманням таких правил:

обирайте тільки такі фото, де видно результати руйнувань крупним планом: вибиті вікна, пошкоджені авто, пошкоджені частини будівель;

на фотографії не варто фіксувати будинки, які розташовані поряд зі зруйнованими, уникаючи потрапляння їх у кадр.

«Такі правила необхідні, аби ворог не зміг ідентифікувати точне місце влучення ракети і не зміг зробити коригування», – наголошується в повідомленні.

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