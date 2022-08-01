Корінний львів'янин виправдовував війну Росії проти України

СБУ затримала мешканця Львова, який поширював у соцмережі «Однокласники» матеріали про підтримку військової агресії Росії та заклики до встановлення «Федеративної республіки Україна», також звертався до Владіміра Путіна і називав себе його виборцем.

Як повідомили в понеділок, 1 серпня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, львів’янин на своїх сторінках в соцмережі здійснював інтернет-пропаганду про «визвольне» вторгнення окупаційних військ, поширював ворожі наративи в підтримку загарбницької політики Кремля та дискредитував Збройні сили України.

У своїх дописах львів'янин підтримував Путіна та виправдовував агресію Росії проти України

«Також чоловік неодноразово брав участь в інформаційних акціях Росії та закликав до припинення існування України і створення на частині її території держави із назвою «Федеративна республіка Україна», – розповіли в СБУ.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що затриманий 58-річний львів’янин поширював антиукраїнські дописи у соціальній мережі «Однокласники». Експертиза підтвердила, що поширені ним матеріали містили публічні заклики, спрямовані на порушення основ національної безпеки.

Фігуранту повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність України та виправдовування збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.