Французький танцювальний дует Габріали Пападакіс та Гійома Сізерона є одним із найтитулованіших у фігурному катанні. Вони не просто мали власний стиль, але й започаткували напрям, що й після того, як вони завершили кар’єру, визначає моду у світових танцях. Проте останнім часом їхні імена опинились в епіцентрі одного з найгучніших скандалів в історії фігурного катання.

Що трапилось?

15 січня 2026 року Габріела Пападакіс випустили у світ автобіографію «Щоб не зникнути». Спортсменка розповіла, як пережила неодноразове насильство та аборт, а Гійом не просто не підтримав її у складні часи, а навпаки, тиснув на неї. Та й взагалі був у їх стосунках нарцисом та абʼюзером. Додамо, що Габріела та Гійом катаються разом з дитинства. Їм було відповідно 9 та 10 років, коли вони стали в пару.

Franceinfo опублікувало уривки з автобіографії Габріели ще до її офіційного виходу. Крім того Габріела дала інтерв’ю кільком впливовим французьким медіа, зокрема Le Monde та L'équipe. Гійом заперечує усі звинувачення: він подав до суду та наполягає, що уся ця кампанія влаштована для того, аби перешкодити його виступам на Олімпіаді з новою партнеркою.

Габріала Пападакіс та Гійом Сізерон

Про що книга?

З тих уривків, які уже були опубліковані в медіа, випливає, що у дуеті Cізерон завжди був лідером, він контролював партнерку у всьому, критикував її та ігнорував її думку.

«У мене не було стільця за столом при обговоренні програм», – пише фігуристка.

Вона зізнається, що навіть необхідність залишитися з ним наодинці її лякала. Вона додає, що навіть її мати, яка була першою тренеркою пари, об’єднувалась з партнером проти неї.

Книга Габріели Пападакіс Щоб не зникнути»

Проте найстрашнішим для неї стала реакція Гійома на найстрашніші події у її житті. Йдеться про два випадки зґвалтування, пережиті Габріелою у пізньому підлітковому періоді. Одне з них сталося в Ліоні, і, за її словами, його здійснив тренер, який продовжує працювати. Коли вона хотіла подати офіційну скаргу, Гійом сказав, що тоді він перестане з нею кататись.

Також спортсменка розповіла, що під тиском тренерів та партнера була змушена перервати вагітність у 2019 році через підготовку до Олімпіади 2020 року.

Що каже Сізерон?

Гійом не став чекати на публікацію книги і заздалегідь виклав свою думку в інтерв'ю L'Équipe. Він визнав, що брав на себе занадто багато, був вимогливим, але пояснив це необхідністю брати на себе відповідальність. Гійом через адвокатів звинуватив Габріелу та видавництво в публікації «брехливої інформації». Він наголосив, що ніколи не погрожував Габріелі через бажання подати скаргу. Він подав на колишню партнерку до суду, звинувативши її у наклепі.

Також Гійом подав скаргу, через яку телеканал NBC, на якому Пападакіс мала коментувати Ігри-2026, усунув її від роботи. Там розповіли, що книга створює явний конфлікт інтересів, а обставини, що склалися, не гарантують відсутності упередженості з боку ексфігуристки.

ійом Гійом Сізерон та Лоранс Фурньє-Бодрі

Хто такі Пападакіс та Сізерон?

Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон катаюлися разом з 2004 року. Загалом вони мають дві олімпійські медалі (срібло та золото), по пʼять титулів чемпіонів світу та чемпіонів Європи, а також двічі вигравали фінал Ґран-прі і сім разів ставали чемпіонами Франції.

Після перемоги на Олімпіаді у 2022 році Пападакіс і Сізерон певний час виступали у шоу. Згодом Габріела повернулась до Монреалю, де вони колись разом тренувались. Французька фігуристка разом з американкою Медісон Габбелл оголосили про те, що кататимуться в дуеті. Це перша одностатева пара, яка зʼявиться у цьому виді спорту. Спортсменки поки що виступають лише на шоу, але не виключають у майбутньому участь в офіційних змаганнях. Крім того, Пападакіс ставить хореографію для французьких одиночниць та працює спортивною коментаторкою.

Габріала Пападакіс та Меддісон Габбл

Гійом Сізерон після трирічної перерви в карʼєрі повернувся на лід із новою партнеркою, канадкою Лоранс Фурньє-Бодрі, яка виступала у дуеті з Ніколаєм Соренсеном спочатку за Данію, а згодом за Канаду. Проте Соренсена дискваліфікували через звинувачення у зґвалтуванні, які він відкидає. Лоранс отримала французьке громадянство. Пара уже посіла друге місце у фіналі Ґран-прі і саме зараз бореться за титул чемпіонів Європи.