Морозяна погода триматиметься і надалі

Львівські синоптики розповіли, якою буде погода у найближчий тиждень. Температура повітря триматиметься нижче нуля, у вихідні вночі вона опуститься до -19°, далі вдень поступово підійматиметься.

«Вихідні пройдуть під впливом антициклональної погоди та очікується надходження холодних повітряних мас. Отже, переважно без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер південно-східного напрямку, від помірного до слабкого. Температура вночі залишатиметься досить низькою і коливатиметься від 11–16° морозу до 19° морозу, вдень залишатиметься в мінусових значеннях», – зазначили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура на Львівщині з 17 до 21 січня (графік Львівського гідрометцентру)

Синоптики застерігають про небезпечні метеорологічні явища 17–21 січня: ожеледицю на дорогах (І рівень небезпечності, жовтий).

Субота, 17 січня: хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, видимість 500–1000 м. На дорогах ожеледиця.

Вночі: температура -11°…-16°, вітер південно-східний 7–12 м/с.

Вдень: температура -2°...-7°, вітер південно-східний 7–12 м/с.

Неділя, 18 січня: мінлива хмарність, без опадів

Вночі: температура -14°…-16°, вітер: південно-східний 3–5 м/с.

Вдень: температура -11°…-9°, вітер: південно-східний 5–10 м/с.

Понеділок, 19 січня: мінлива хмарність, без опадів

Вночі: -14°…-16°, вітер південно-східний 3–8 м/с.

Вдень: -11°…-9°, вітер південно-східний 5–10 м/с.

Вівторок, 20 січня: хмарно з проясненнями, без опадів

Вночі: -15°…-17°, вітер південно-західний 1–3 м/с.

Вдень: -6°…-4°, вітер південно-західний 3–8 м/с.

Середа, 21 січня, хмарно з проясненнями, без опадів