Російські військові в неділю, 11 червня, обстріляли човен з людьми, які евакуювались з окупованого лівого берега Херсонщини, повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, росіяни відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Постраждалі дісталися Херсона, їх госпіталізували.

Подробиці про стан поранених наразі відсутні.

Нагадаємо, росіяни також щоденно обстрілюють Херсон у моменти, коли волонтери та правоохоронці допомагають людям залишати підтоплені райони або надають іншу допомогу. Зокрема, під час одного з таких обстрілів у четвер, 8 червня, поранення отримали дев’ятеро людей.

Ще троє людей отримали поранення під час аналогічних обстрілів 9 червня, і двоє – 10 червня.

Частина Херсона виявилася затопленою через підрив Каховської ГЕС, який росіяни здійснили вночі 6 червня.