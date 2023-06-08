Росіяни розпочали обстріл саме під час евакуації громадян

Російські війська обстріляли Херсон під час евакуації людей через затоплення, викликане підривом Каховської ГЕС. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни обстрілюють прибережні території та центральну частину міста. Росіяни розпочали обстріл саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.

Евакуаційна бригада потрапила під обстріл.

Херсон pic.twitter.com/LULYsYH8po — Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) June 8, 2023

Російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти у Херсонському районі. Внаслідок обстрілів поранено щонайменше 9 людей. Серед поранених – двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Також відомо, що головний рабин України Моше Реувен Асман разом зі своєю командою потрапили під російський обстріл у Херсоні під час евакуації мирних жителів із затоплених районів.

We are now in Kherson, we’re trying to evacuate people ... miraculously survived. Details later pic.twitter.com/oHcKcTcw0h — Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) June 8, 2023

Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

Загалом у зоні підтоплення перебувають близько 80 населених пунктів. На правобережжі затоплення загрожує 10 селам, та частині Херсона, а саме району. Наразі українська влада евакуює понад 17 тис. постраждалих. Ще понад 25 тис. цивільних перебувають на тимчасово окупованій території – там евакуація не проводиться.