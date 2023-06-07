Станом на ранок 7 червня на правобережжі Херсонщини затоплено понад 1850 будинків

Уночі на середу, 7 червня, на Львівщину почали прибувати мешканці Херсонщини, які змушені були евакуюватися після підриву росіянами Каховської ГЕС.

«Уночі на Львівщину прибули перші люди, які евакуювалися з Херсонської області через підрив Каховської ГЕС. Вони приїхали власним транспортом. Потребували лише консультативної допомоги», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ЛОВА зауважив, що масової евакуації постраждалих з Херсонщини на Львівщину наразі нема, але область готова надати прихисток усім, хто цього потребуватиме.

Біженцям, які прибули на Львівщину і потребують допомоги, потрібно телефонувати на гарячу лінію області за номером 112.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС уночі на 6 червня. А даними «Укргідроенерго», станція повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Станом на ранок 7 червня на правобережжі Херсонщини затоплено понад 1850 будинків, з регіонів техногенної й екологічної катастрофи евакуйовано 1457 людей, із мікрорайону Корабел – 1286.

Після підриву Каховської ГЕС міський голова Львова заявив про підготовку до прийому евакуйованих з Херсонщини мешканців.