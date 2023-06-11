Людина в підтопленому селі Садове на Херсонщині

Кількість загиблих на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС зросла з чотирьох до п’яти, повідомив у неділю, 11 червня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він також повідомив, що зниклими безвісти вважаються 35 людей, у тому числі – семеро дітей. Таким чином, у порівнянні з даними станом на 9 червня, кількість зниклих збільшилася на 22 людини.

За словами Клименка, з підтоплених територій Херсонської області вже евакуювали 2718 людей, з яких 190 дітей. Загалом в області підтоплено 46 населених пунктів, 32 з яких розташовані на підконтрольній Україні території, а решта – на окупованій.

Нагадаємо, що ще одна людина загинула на Миколаївщині, де підтоплено 31 населений пункт.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС уночі 6 червня. Унаслідок цього обміліло Каховське водосховище, з якого беруть воду низка населених пунктів Херсонщини та Дніпропетровщини. Серед них – місто-мільйонник Кривий Ріг. Уряд оцінив збитки від підриву Каховської ГЕС у 55 млрд грн.