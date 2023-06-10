Підрив росіянами Каховської ГЕС завдав великої шкоди довкіллю. Орієнтовна сума збитків становить 55 млрд грн, повідомив у суботу, 10 червня, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Він зазначив, що Україна через терористичний акт окупантів продовжує втрачати воду. Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму – близько 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже близько 10,5 метрів і він продовжує знижуватися.

Також, за словами міністра, під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області. Вода повністю затопила нацпарк «Нижньодніпровський», а у парках «Великий Луг» та «Кам'янська Січ» міліє акваторія. Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

«Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова. Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів», – зазначив міністр.

Він закликав людей, які стали свідками злочинів проти довкілля, звертатися на портал та застосунок «ЕкоЗагроза».

Нагадаємо, російські окупанти вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого вода з Каховського водосховища затопила населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях, а також підтопила Запорізьку та Дніпропетровську області. Протягом трьох днів вода затоплювала територію, але за останні два дні почала поступово відступати. Важкою залишається ситуація на окупованому лівому березі Херсонської області. Окупанти ігнорують заклики людей про евакуацію та обстрілюють мирне населення. Вранці 10 червня Генштаб повідомив, що росіяни почали евакуйовувати з окупованих територій лише тих, хто має російські паспорти.

Також зауважимо, що росіяни обстрілюють підконтрольні Україні населені пункти під час евакуації, зокрема Херсон.

Водночас СБУ та ГУР знайшли докази того, що росіяни готувалися до підриву ГЕС.