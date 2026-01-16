У затриманих вилучили великі партії героїну, кокаїну та інших наркотиків

У Львові поліцейські затримали учасників наркоугруповання, підозрюваних у постачанні та збуті в Україну значних партій наркотиків. Вони організували збут героїну, фентанілу та кокаїну, який постачали з країн Європи. Щомісячний прибуток злочинної групи становив понад 4 млн грн.

Як повідомили в п’ятницю, 16 січня, у поліції Львівщини, до складу групи входили п’ятеро львів’ян віком 57, 44, 42, 41 та 33 роки, які мали чітко розподілені ролі та діяли з дотриманням правил конспірації.

42-річного учасника злочинної групи, який виконував роль постачальника, поліцейські затримали у жовтні 2025 року. Тоді у нього вилучили понад кілограм кокаїну, майже пів кілограма героїну, фентаніл, а також значну суму готівки в різних валютах.

7-8 січня 2026 року затримали ще чотирьох учасників групи під час передачі чергової партії наркотиків з метою їх подальшого збуту. Зокрема, затримання двох відбулося на вул. Петлюри у Львові. При собі вони мали зіп-пакет із героїном.

У затриманих вилучили партію наркотиків на 8 млн грн

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників поліцейські виявили й вилучили: згортки, пакунки та зіп-пакети з героїном, кокаїном і канабісом, нарковмісні таблетки, електронні ваги, засоби для фасування, чорнові записи, кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, та інші речові докази.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами чорного ринку перевищує 8 млн грн. За версією слідства, щомісячний прибуток злочинної групи становив понад 4 млн грн.

Фігурантам повідомили про підозру в наркоторгівлі (ч. 2, ч. 3 ст. 307 ККУ). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд обере затриманим запобіжні заходи.