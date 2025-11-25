Сихівський районний суд Львова виніс вирок закладчику, який погодився бути понятим в кримінальному провадженні, але вже у поліції зізнався, що має 67 пакетиків із наркотикам. Суд призначив йому 4 роки тюрми, але змінив покарання на випробувальний термін – 3 роки.

Як йдеться у вироку, оприлюдненому в судовому реєстрі у листопаді 2025 року, Михайло Костюченко зранку 18 лютого 2025 року був у Львові на вул. Стрийській, 83, де на прохання поліції погодився бути свідком у кримінальному провадженні. У відділенні поліції він почав дуже нервувати, що викликало підозру в правоохоронців. Згодом Михайло Костюченко зізнався поліцейським, що у його рюкзаку є наркотики.

Під час огляду рюкзака поліція виявила та вилучила 67 зіп-пакетів із канабісом вагою 56,59 грама, які Михайло Костюченко зберігав для подальшого продажу.

Під час судового розгляду обвинувачений покаявся, повністю визнав свою вину та попросив суворо його не карати, оскільки зробив належні висновки.

Суддя Сихівського районного суду Львова Олена Горбань дослідила усі матеріали справи та дані про обвинуваченого, його позитивну характеристику та відсутність судимостей.

Суд визнав Михайла Костюченка винним у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів із метою збуту (ч. 1 ст. 307 ККУ) і призначив йому покарання у вигляді 4 років ув’язнення, замінивши його на випробувальний термін 3 роки. Також обвинувачений повинен сплатити 8914 грн на користь держави за процесуальні витрати. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.