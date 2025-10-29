Суд виніс вирок 27-річному мешканцю Львова за зберігання та розповсюдження наркотиків в особливо великих розмірах та засудив його до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це 29 жовтня повідомила Львівська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, у травні 2025 року наркоторговець організував закупівлю гуртової партії наркотичних засобів (PVP, амфетаміну та мефедрону), фасував та продавав їх через пошту. Про продаж психотропних речовин він домовлявся з потенційними покупцями через телеграм-канал.



фото Львівської прокуратури

Під час обшуків вдома у наркоторговця виявили понад 2 кг різних психотропів.

Суд визнав львів’янина винним у зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 ККУ) та засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.