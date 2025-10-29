Львівʼянин отримав 9 років тюрми за продаж наркотиків через соцмережі
Під час обшуків вдома у наркоторговця вилучили понад 2 кг психотропів
Суд виніс вирок 27-річному мешканцю Львова за зберігання та розповсюдження наркотиків в особливо великих розмірах та засудив його до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це 29 жовтня повідомила Львівська обласна прокуратура.
За інформацією слідства, у травні 2025 року наркоторговець організував закупівлю гуртової партії наркотичних засобів (PVP, амфетаміну та мефедрону), фасував та продавав їх через пошту. Про продаж психотропних речовин він домовлявся з потенційними покупцями через телеграм-канал.
фото Львівської прокуратури
Під час обшуків вдома у наркоторговця виявили понад 2 кг різних психотропів.
Суд визнав львів’янина винним у зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 2, 3 ст. 307 ККУ) та засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.