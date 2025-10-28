Засуджений співпрацював зі слідством та заявив про бажання мобілізуватися

Суд виніс вирок 27-річному вінничанину, який організував велику підпільну нарколабораторію у приватному будинку, повідомили 27 жовтня у пресслужбі поліції Вінниччини. За даними регіонального інформресурсу «Ми – Вінниччани», фігурантом виявився випускник місцевої школи, який свого часу був переможцем шкільних олімпіад з хімії.

За даними слідства, фігурант організував у будинку у Вінниці потужну нарколабораторію, а виготовлені наркотики продавав через телеграм. Правоохоронці підрахували, що місячний дохід нарколабораторії становив близько пів мільйона гривень.

Для ліквідації підпільної лабораторії у березні 2025 року правоохоронці провели спецоперацію із залученням бійців спецпідрозділу КОРД. Під час обшуків у підпільному приміщенні поліція виявила понад 20 кг амфетаміну, альфа-PVP та мефедрону, понад 100 кг прекурсорів та майже 300 кг хімічних реагентів, а також лабораторне обладнання.

«Відомо, що знання роботи з хімічними реагентами він отримав в університеті на факультеті хімії», – повідомили у пресслужбі поліції.

Вже у жовтні суд першої інстанції визнав фігуранта винним у вчиненні низки злочинів – зокрема, за:

ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво та зберігання наркотиків)

ч. 3 ст. 311 ККУ (незаконне виробництво та зберігання прекурсорів)

ч. 3 ст. 313 ККУ (викрадення чи заволодіння обладнанням для виготовлення наркотиків)

ч. 2 ст. 317 ККУ (організація місць для виробництва наркотиків)

Санкції статей передбачали до 12 років позбавлення волі. Втім, у залі суду чоловік повністю визнав провину та оголосив про намір мобілізуватися до лав ЗСУ. Суд визнав його каяття, сприяння слідству та бажання мобілізуватися як обставини, що пом’якшують покарання.

27-річного вінниччанина засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке йому належить. Йдеться про машину Toyota RAV 4, телефонів, ноутбука, готівки та криптоактивів.

Хоч у пресслужбі поліції не уточнили імені засудженого, ресурс «Ми – Вінниччани» повідомив, що йдеться про випускника вінницької школи №35 на ім’я Дмитро. Зазначається, що у період навчання він був переможцем шкільних олімпіад з хімії, а після закінчення школи вступив до одного з місцевих університетів.