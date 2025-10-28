Учасники наркотрафіку ввозили великі партії наркотиків, зокрема, кокаїну

СБУ cпільно з прикордонниками заблокувала на Львівщині міжнародний канал контрабанди наркотиків. Під час спецоперації вилучили наркотичних засобів, зокрема, кокаїну на майже 42 млн грн.

Як повідомили у вівторок, 28 жовтня, в СБУ Львівщини, організатором міжнародного наркотрафіку виявився киянин, який переховується за кордоном. До реалізації схеми він залучив 45-річного мешканця Києва, який відповідав за збут наркотиків в Україні, а також 34-річну жительку столиці, яка була кур’єром.

«Правоохоронці затримали жінку у пункті пропуску “Угринів” під час спроби ввезення в Україну великої партії наркотиків. Під час огляду її авто у днищі транспортного засобу виявлено спеціально облаштовану схованку з “товаром”», – йдеться в повідомленні СБУ.

Накотики ввозили в Україну через пункт пропуску «Угринів»

Під час спецоперації вилучили понад 27 кг заборонених речовин, зокрема, майже 6,5 кг кокаїну. За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить майже 42 млн грн.

Двох фігурантів затримали, їм повідомили підозри у контрабанді та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організатора схеми та інших причетних.