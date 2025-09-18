Наркоторговцем виявився 17-річний студент з Одеси

Галицький районний суд Львова виніс вирок 17-річному одеситу, який придбав та зберігав для збуту понад 600 грамів особливо небезпечної психотропної речовини – мефедрон. Йому призначили шість років позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, у квітні цього року студент через Telegram замовив «мастер-клад» з психотропом, отримав координати та забрав пакунок у Шевченківському гаю. Надалі планував фасувати мефедрон на дрібні партії та продавати, відправляючи поштою або через кур’єрські послуги таксі.

Проте збути товар хлопець не встиг – з «мастер-кладом» його затримали правоохоронці у центрі Львова. Під час огляду у затриманого знайшли пакет з мефедроном вагою майже 620 г.

Хлопця з наркотиками затримали в центрі Львова

За незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 ККУ) студенту-першокурснику присудили шість років тюрми. Вирок, який постановив суддя Віталій Радченко, ще може бути оскаржений.