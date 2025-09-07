Затриманий зізнався в розповсюдженні наркотиків

Патруль Національної гвардії у Львові затримав 22-річного військового з наркотиками. Про це в неділю, 7 вересня, повідомило Західне територіальне управління НГУ.

«Під час патрулювання паркової зони поблизу вулиці Замкової, гвардійці помітили підозрілого чоловіка. Побачивши військовий наряд, він намагався втекти, але нацгвардійці оперативно його затримали. Затриманим виявився громадянин О., 2003 року народження. Згодом чоловік зізнався, що перебуває у самовільному залишенні військової частини, а також повідомив, що має при собі заборонені речі», – ідеться в повідомленні.

У чоловіка під час огляду виявили 30 зіп-пакетів з речовинами, схожими на наркотичні. Він розповів, що робив закладки з наркотиками і вже встиг зробити близько 35 схованок.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, військового затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події. Вилучені зіп-пакети з невідомими речовинами скеровано на експертне дослідження. Триває досудове розслідування.