ДБР затримало чотирьох наркоторговців, у тому числі прикордонника

На Львівщині судитимуть чотирьох учасників угруповання, які ввозили великі партії кокаїну з Польщі. Прикривав наркотрафік співробітник Державної прикордонної служби.

Як повідомили у четвер, 4 вересня, у теруправлінні ДБР у Львові, організатор групи закуповував наркотик у посередника з Польщі, контролював ввезення через пункт пропуску «Шегині» та подальшу логістику. Переправляти наркотики через кордон допомагав один з місцевих правоохоронців, який був на зміні у потрібний для контрабандистів момент. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про співробітника ДПСУ.

Інший співорганізатор оборудки був посередником та перевізником. Ще один учасник ОЗГ відповідав за зберігання та фасування наркотиків на продаж у приватному будинку та гаражі у Яворівському районі.

«З січня до березня 2025 року група встигла завезти понад 1 кг кокаїну вартістю понад 65 тис. доларів. Пробну частину партії (понад сто грамів) учасники ОЗГ реалізували в одному із готельно-ресторанних комплексів. Решту, близько 900 грамів, продали через два місяці за 60 тис. доларів. Надалі зловмисники домовились найближчим часом переправити в Україну наркотики на майже 200 тис. доларів», – розповіли в ДБР.

Наркоторговців затримали на Львівщині

Під час обшуків правоохоронці виявили кокаїн, а також близько 400 блістерів таблеток із вмістом інших наркотичних речовин, загальною вагою понад 1 кг. У фігурантів також вилучили мобільні телефони, банківські картки.

Наркобізнес викрили у березні 2025 року під час передачі частини наркотиків. Зараз справу скерували до суду.

Обвинувачених судитимуть за організацію незаконного придбання та збут наркотиків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.