Троє мешканців Волинської та Львівської областей облаштували нарколабораторію

На кордоні Волинської та Львівської областей правоохоронці викрили нарколабораторію, де виготовляли амфетамін. Незаконний бізнес з щомісячним прибутком у 2 млн грн організували троє чоловіків. Тепер їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Як повідомила 19 серпня пресслужба поліції Волині, незаконний бізнес організували волинянин та двоє львівʼян. Зловмисники мали чітко розподілені ролі: 44-річний був організатором схеми, 45-річний – «лаборантом», а 38-річний – збувачем.

«Під час обшуків поліцейські виявили нарколабораторію, що приносила прибуток фігурантам приблизно 2 млн грн на місяць. Її вони організували фактично на кордоні двох областей», – інформують правоохоронці.

Обшуки проводили декілька днів за місцями проживання підозрюваних та у їхніх автомобілях. Поліцейські вилучили майже 1,5 кг амфетаміну, лабораторне обладнання для його виготовлення, прекурсори, коноплі, канабіс, а також тепловізор, радіостанції, мобільні телефони та інші докази.





Усіх трьох причетних затримали. Їм повідомили про підозри за ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України (незаконне виробництво та збут наркотиків). Зловмисникам загрожує до 12 позбавлення волі з конфіскацією майна.