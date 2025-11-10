Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок двом мешканцям Сумської області, які організували нарколабораторію в орендованому будинку в Стрию. Суд засудив наркоторговців до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це у понеділок, 10 листопада, повідомила Львівська обласна прокуратура.

Як йдеться у матеріалах справи, двоє чоловіків віком 21 та 22 років – Ілля Тернов та Владислав Біленко організували у приватному будинку в селі Кавське нарколабораторію. Будинок чоловіки орендували у вересні 2024 року та планували виготовляти психотропні речовини для подальшого продажу. Необхідне обладнання та прекурсори для виготовлення наркотиків зловмисники купували через телеграм-канали. Надалі чоловіки отримували покрокову інструкцію з приготування амфетаміну через месенджер.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 1,5 кг прекурсорів та 400 г амфетаміну. В одного зі зловмисників вилучили особливо небезпечну психотропну речовину – PVP.

Суд визнав винними двох учасників злочинної групи у незаконному виготовленні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту, незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів, придбанні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 ККУ), та засудив їх до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також одному із зловмисників інкримінували придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту (ч. 3 ст. 309 ККУ). Цей вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.