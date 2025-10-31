Німецька поліція ліквідувала одну з наймасштабніших нарколабораторій за останні роки

У місті Науені, що у федеральній землі Бранденбург ліквідували одну з наймасштабніших нарколабораторій у країні, яка виготовляла амфетамін. Поліція вилучила тонни хімікатів, 100 кг психотропів та 200 тис. євро. Внаслідок операції затримали двох чоловіків – 50-річного українця та 41-річного поляка. Їм загрожує щонайменше 5 років позбавлення волі, повідомляє польське радіо.

У середу, 29 жовтня, близько 150 німецьких поліцейських та митників провели операцію на орендованому складі в місті Науені (Бранденбург), ліквідувавши одну з найбільших нарколабораторій. Під час обшуків поліція вилучила 100 кг синтетичних наркотиків, тонни хімікатів та понад 200 тис. євро. Наркоторговці продавали амфетамін у нічних клубах Берліна.

«Я займаюся цією роботою понад 30 років. Я ніколи раніше не бачив такої лабораторії», – повідомив офіцер, який відповідав за операцію.

За версією слідчих, ліквідована лабораторія може бути частиною більшої мережі, яка займається розповсюдженням заборонених речовин. Поліція припускає, що масштабна лабораторія може бути частиною більшої мережі, до якої причетні більше ніж двоє чоловіків.

Суд оголосив чоловікам про підозру у незаконному обігу значної кількості наркотиків, їм загрожує щонайменше 5 років позбавлення волі.