Продавали наркотики рослинного походження «кратом»

Правоохоронці Тернопільщини виявили і ліквідували канали продажу серед підлітків наркотику кратом. Його продавали через телеграм-канали та з рук в руки під виглядом чаїв матча та харчової добавки спіруліни. Загалом правоохоронці провели 78 обшуків і вилучили 10 тонн цього психотропу на 60 млн грн.

Небезпечний наркотик, які школярі вживали на перервах в одній із шкіл Тернополя як напій, помітила офіцерка служби освітньої безпеки Оксана Воробій.

«Я постійно перебуваю в школі і помічала, що в деяких дітей різко змінювалася поведінка під час уроків. Ми, як офіцери СОБ, регулярно спілкуємося з учнями на актуальні для них теми. На одній з перерв мені надійшла інформація від учениць, що ймовірно 15-річна школярка зберігає при собі заборонену речовину. Я вирішила перевірити це і з’ясувалося, що це правда», – розповіла ZAXID.NET поліцейська.

Відтак правоохоронці Тернополя звернули увагу, що пакетики з сухою сумішшю трав для приготування нібито енергетичного напою масово продавалися серед школярів з рук в руки. Дрібні постачальники могли замовити ці суміші на різних відкритих телеграм-каналах. Порошки зеленого, коричневого та чорного кольору продавали в пакетах з етикетками чаю матча та дієтичної добавки спіруліни.

Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко зазначив, що ввезення в Україну кратому зафіксували вперше. Під час розслідування справи з’ясувалося, що схема діяла практично по всій Україні.

«Ми встановили, що на Тернопільщину наркотики постачали дві злочинні групи з Києва та Івано-Франківської області. Вони налагодили масштабний бізнес по всій території України, при цьому найбільший ринок збуту був саме на Тернопільщині. За пів року фігуранти продали близько 10 тонн наркотиків, заробивши 300 мільйонів гривень. Кратом на територію України завозили з-за кордону водії, які здійснюють пасажирські перевезення», – розповів Сергій Зюбаненко під час пресконференції 9 жовтня.

За словами прокурора Тернопільщини Віталія Панченка, вакуумовані пакети кратому завозили в подвійному дні валіз або в спеціальних сховках в автобусах чи автомобілях.

За даними поліції, під час спецоперації проведено 78 обшуків на території Києва, Київської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, Кіровоградської, Житомирської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей.

Також в прокуратурі Тернопільщини повідомили, що 29 людям, серед яких 5 неповнолітніх, повідомлено про підозру за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів). Окремих осіб затримали у міжнародному пункті пропуску під час спроби ввезення чергової партії наркотику. Вирішується питання про повідомлення їм підозри за фактом контрабанди. Усім учасникам організованої злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі. Неповнолітнім також загрожує ув’язнення.



Додамо, що кратом – це листя тропічної рослини Mitragyna speciosa, поширеної у Південно-Східній Азії. Його активна речовина мітрагінін має дію, у 10 разів сильнішу за морфін. У малих дозах діє як стимулятор, у великих – викликає залежність. Кабінет міністрів 15 листопада 2024 року вніс кратом до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.