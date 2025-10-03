Вантажівку із наркотиками зупинили у 2019 році на митному посту «Ужгород»

Мукачівський міськрайонний суд визнав уродженця Стамбула Той Омера Ялчина винним у контрабанді наркотиків, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, і призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок винесли 30 вересня. Йдеться про злочинне об’єднання із транснаціональними зв’язками, створене обвинуваченим у 2019 році. Угруповання займалося контрабандою героїну та інших важких наркотиків.

Той Омер Ялчин особисто закупив 374 кг героїну, з метою переправити його до ЄС. Для прикриття використав власну фірму, яка надавала посередницькі послуги з експорту промислових товарів. На одному з орендованих складів у Києві засуджений разом зі спільниками розфасували героїн у пакети по 1 кг та заховали у листи клеєної фанери. Вантажівку із контрабандою правоохоронці зупинили у листопаді 2019 року на митному посту «Ужгород» при спробі виїхати з України.

«Загалом, правоохоронці вилучили 374 кг наркотику, які були заховані у 188 листах фанери. Експерт підтвердив, що суха частка наркотиків – понад 221 кг, орієнтовна вартість якого на чорному ринку складає понад 6 млн євро», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі.

Той Омера Ялчина затримали у березні 2020 року в Одесі, де він переховувався від слідства. Турок визнав свою вину тільки перед проголошенням вироку. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дмитро Задорожко визнав його винним у контрабанді наркотиків, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, і призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.