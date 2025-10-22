Правоохоронці вилучили понад 1750 кущів конопель

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які вирощували елітні сорти конопель та продавали їх через інтернет по всій Україні, а також розповсюджували «закладки» у Львові. Вартість вилученого канабісу на «чорному ринку» понад 3 млн грн. Наркоторговцям загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна.

За інформацією поліції Львівській області, правоохоронці викрили нарколабораторію, яка розташовувалась у Кіровоградській області та займалася розповсюдженням наркотиків на території Полтавщини.

До злочинної групи входило п’ятеро осіб: 49-річний батько та двоє його синів віком 25 та 28 років, а також двоє львів’ян віком 23 та 29 років.

«Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили: спеціалізоване обладнання, хімікати та добрива для вирощування нарковмісних рослин, понад 1750 кущів конопель в горщиках, готові «закладки» із наркотичним засобом канабіс, банки з екстрактом та смолою канабісу, псилоцибінові гриби та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження», – розповіли правоохоронці.

Двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2, ч. 3 ст. 307, ще двом – за ч. 2 чи. 307 і одному – за ч. 3 чи.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Також усім підозрюваним висунуто звинувачення за ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, суд обрав запобіжний захід тримання під вартою.