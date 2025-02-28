Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які в орендованих та викуплених приміщеннях вирощували для продажу марихуану. Під час обшуків вилучили канабісу на 16 млн грн, а також 800 тис. грн готівкою та автомобілі підозрюваних. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 28 лютого, організатором групи був 49-річний мешканець Калуського району, який залучив до вирощування та продажу марихуани ще трьох спільників, віком 40, 45 та 52 років. Наркоторговці облаштували чотири лабораторії в орендованих та викуплених приміщеннях на території району, забезпечивши їх усім необхідним для культивації та переробки рослин.

«Правоохоронці провели 17 обшуків у місцях проживання фігурантів, нарколабораторіях та автомобілях, що використовувалися у злочинній діяльності. Вилучили понад 25 кг готового до збуту канабісу, матеріали для фасування, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записи, понад 7 тис. доларів, 8 тис. євро та 189 тис. грн, отриманих від злочинної діяльності, 4 транспортні засоби», – розповіли правоохоронці.

За інформацією прокуратури Івано-Франківської області вартість вилученого канабісу на «чорному ринку» сягає 16 млн грн.

Чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозри за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вирощування та продаж наркотиків підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.