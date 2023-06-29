Повітряні сили розповіли, як дізнаються про зліт стратегічної авіації РФ
Союзники повідомляють Україні про зліт російської стратегічної авіації
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні партнери надають Україні інформацію про зліт російської стратегічної авіації з дальніх аеродромів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
«Наші союзники підтримують Україну постійно. Інформацію про зліт стратегічної авіації з далеких аеродромів, дальньої авіації та інші дані надають нам наші партнери», – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.
Ігнат зазначив, що ця інформація є надзвичайно корисною і використовується для оборони країни. За словами речника Повітряних сил, в Україні є широкий спектр обладнання для радіолокації, яке стоїть на озброєнні Радіотехнічних військ.
«Про них мало згадують, але разом з Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є Радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил та 24/7 відстежують повітряну ситуацію всередині країни та за її межами», – додав він. За його словами, для української оборони зараз «дуже велика проблема – це балістика».
«На Заході побачили війну в Україні, побачили, які типи боєприпасів застосовує противник – це і дрони-камікадзе, і крилаті, і балістичні ракети, і аеробалістичні ракети, такі як типу "Кинджал". Основну ставку на ППО все ж таки країни Заходу – і Німеччина, і Франція зокрема, – робили на захист авіаційний, на захист винищувачів», – зазначив Ігнат.
Речник командування Повітряних сил зазначив, оскільки РФ багато застосовує балістики, «проти якої винищувачі не мають жодного озброєння – винищувачі можуть збивати крилаті ракети – вже задумуються у цих країнах, є дані з відкритих джерел, у пресі, що вони будуть на перспективу закуповувати потужні зенітні ракетні системи, протиракетні системи, які можуть захищати від балістики, зокрема, такі як Patriot та інші».