Російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС у супроводі винищувачів

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні партнери надають Україні інформацію про зліт російської стратегічної авіації з дальніх аеродромів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Наші союзники підтримують Україну постійно. Інформацію про зліт стратегічної авіації з далеких аеродромів, дальньої авіації та інші дані надають нам наші партнери», – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат зазначив, що ця інформація є надзвичайно корисною і використовується для оборони країни. За словами речника Повітряних сил, в Україні є широкий спектр обладнання для радіолокації, яке стоїть на озброєнні Радіотехнічних військ.

«Про них мало згадують, але разом з Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є Радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил та 24/7 відстежують повітряну ситуацію всередині країни та за її межами», – додав він. За його словами, для української оборони зараз «дуже велика проблема – це балістика».

«На Заході побачили війну в Україні, побачили, які типи боєприпасів застосовує противник – це і дрони-камікадзе, і крилаті, і балістичні ракети, і аеробалістичні ракети, такі як типу "Кинджал". Основну ставку на ППО все ж таки країни Заходу – і Німеччина, і Франція зокрема, – робили на захист авіаційний, на захист винищувачів», – зазначив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил зазначив, оскільки РФ багато застосовує балістики, «проти якої винищувачі не мають жодного озброєння – винищувачі можуть збивати крилаті ракети – вже задумуються у цих країнах, є дані з відкритих джерел, у пресі, що вони будуть на перспективу закуповувати потужні зенітні ракетні системи, протиракетні системи, які можуть захищати від балістики, зокрема, такі як Patriot та інші».