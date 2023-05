Російська влада та пропагандисти заявили, що численні безпілотники атакували Москву та область у ніч на 30 травня. Внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки в Москві, постраждалих немає.

За даними пропагандистського агентства «РИА Новости», яке посилається на співрозмовника в екстрених службах, безпілотники влучили у два житлові будинки в Москві. Інформацію про влучання підтвердив мер Москви Сєргей Собянін, який зазначив, що в кількох будівлях сталися незначні пошкодження.

За попередньою версією, у багатоповерхівку на Атласова міг врізатися безпілотник, що летів з боку Калузької області в бік Москви, передає телегам-канал Baza. Повідомляється, що у кількох квартирах вилетіло скло.

«Імовірно, БПЛА летів на надмалій висоті, щоб його було складніше виявити, і в підсумку врізався в будинок у районі технічного поверху», – йдеться у повідомленні.

За даними «SOTA», постраждалих внаслідок інциденту нема.

Крім того, очевидці повідомляли про звуки вибухів у Підмосков'ї. Їх було чути в багатьох населених пунктах, зокрема в районах Немчинівки, Одинцово і Барвихи.

«Понад десять безпілотників збиті в Підмосков'ї за сьогоднішній ранок. Більшість із них – в Істринському, Красногорському та Одинцовському районах», – інформує Baza.

Губернатор Московської області повідомив, що на підльоті до Москви було збито кілька безпілотників.

Тим часом російські ЗМІ на основі відкритих даних повідомляють, що Москву і область атакували від 25 до 30 безпілотників.

Тим часом російське міноборони покладає відповідальність за атаку на Київ. У військовому відомстві стверджують, що з восьми БПЛА, що летіли на столицю, п'ять збили за допомогою комплексу «Панцир» у Підмосков'ї, ще три – засобами радіоелектронної боротьби.

Фахівці проекту OSINTdefender вважають, що серед дронів, які сьогодні атакували Москву були

дрони-камікадзе «Бобер», які були спеціально розроблені для ГУР.

One of the Russian Pantsir-S2 Air Defense Systems which were recently Deployed around the Capital of Moscow was able to Shoot Down at least 1 of the Ukrainian UJ-22 or “Beaver” Attack Drones which were seen over the City earlier today. pic.twitter.com/8gg9i7VgT8