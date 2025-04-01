Обшуки проводять і в будинку керівниці психоневрологічного інтернату

В Мельнице-Подільському психоневрологічному будинку-інтернаті на Тернопільщині поліція проводять обшуки. Керівництво закладу підозрюють у зловживанні впливом та розтраті грошей. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, обшуки почались вдень і тривають досі.

Про слідчі дії в Мельнице-Подільській громаді Чортківському районі першим у вівторок, 1 квітня, повідомив в Facebook місцевий активіст Роман Довбенко. Вів зазначив, що поліцейські перевіряють причетність керівництва інтернату до розтрати та привласнення майна. «Ці люди патріотично кричали, що в країні біда через війну, через владу, і в цей самий час наживалися на дітях, яким й так не пощастило з долею», – зазначив Роман Довбенко.

Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко після обіду 1 квітня підтвердив, що в психоневрологічному інтернаті працює слідча група. «Правоохоронці опитують працівників установи. Усе відбувається під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури», – розповів керівник поліції.

В пресслужбі поліції Тернопільщини ZAXID.NET зазначили, що за фактами зловживань у Мельнице-Подільському психоневрологічному будинку-інтернаті розпочато кримінальне провадження.

«В самому закладі та за адресами проживання керівництва і працівників установи поліцейські провели одночасно 21 обшук. Деякі слідчі дії досі тривають. Є інформація щодо привласнення та розтрати грошових коштів, неналежного ставлення що осіб, які перебувають в інтернаті», – розповів речник поліції Сергій Крета.

За результатами проведених слідчих дій та експертиз правоохоронці вирішуватимуть питання про оголошення фігурантам підозри.

Додамо, що наразі закладом керує Галина Ціпивник. Вона проживає в селі Іване-Пусте. Галина Ціпивник очолює Мельнице-Подільський психоневрологічний будинок-інтернат більше 10 років.

Додамо, що за даними ТСН взимку 2012 року міліція Тернопільщини розслідувала справу щодо катування вихователями підопічних хлопців. Правоохоронці встановили, що один з чоловіків-вихователів притулив розпечену праску до обличчя неповнолітнього хлопця. Оскільки власником і засновником Мельнице-Подільського будинку-інтернату є Тернопільська обласна рада, то тоді голова облради Олексій Кайда ініціював перевірку закладу, під час якої встановили численні порушення. Однак керівницю Галину Ціпивник від управління інтернатом не відсторонили.