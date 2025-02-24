Інцидент трапився в спеціальному навчальному закладі в Новому селі

На Тернопільщині судитимуть виховательку спеціального навчального закладу за побиття двох вихованців у їдальні. У прокуратурі Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що інцидент трапився у вересні 2024 року в школі в населеному пункті Нове Село. Правоохоронці мають відеодокази з камери спостереження. Жінці 21 лютого пред’явили підозру, а 24 лютого справу направили в суд.

Побиття трапилося в Новосільській спеціалізованій школі, яка розташована в Новому Селі Підволочиської громади і про яку неодноразово згадував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. У закладі виявили випадки сексуального насилля між учнями та знущання, а умови проживання були незадовільними.

Під час з’ясування обставин усіх правопорушень, які зафіксували в спецшколі, правоохоронці встановили факти побиття працівницею закладу вихованців. Під час перегляду камер відеоспостереження правоохоронці побачили, що вихователька руками по голові та плечу била другокласника. Таким чином вона вирішила покарати його за нібито неналежну поведінку, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 24 лютого. Інцидент трапився у вересні 2024 року. Через кілька хвилин біля віконця з видачі страв вдарила першокласника, який теж, за її словами, погано себе поводив.

«Жінка схопила за руку дитину й почала тягнути, хлопчик впав на підлогу, вирвався з рук виховательки й відбіг убік. Проте працівниця спецшколи знову підійшла до першокласника й вдарила його по потилиці», – повідомили в прокуратурі.

Виховательці 21 лютого повідомили про підозру за ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного бою і не спричинили тілесних ушкоджень). 24 лютого ювенальні прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Жінці загрожує штраф в розмірі 850 грн або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.