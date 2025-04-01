Централізована організація керуватиме закупівлями товарів та послуг для відновлення

Кабінет міністрів України схвалив постанову щодо створення централізованої закупівельної організації для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомили у пресслужбі агентства у вівторок, 1 квітня.

Ухвала Кабміну передбачає, що замовники будуть централізовано закуповувати товари, роботи та супутні послуги для Держагентства з відновлення. Створення закупівельної організації ініціювало саме агентство.

«Основна її мета – оптимізувати процес закупівель, повʼязаних з будівництвом та супутніми послугами шляхом запровадження єдиних стандартів, системи контролю та належного рівня підзвітності», – повідомили у пресслужбі агентства.

ЦЗО стане державне підприємство «Інфраструктурні проєкти», яке належить до сфери управління агентства. Діяльність організації координуватимуть посадовці Державного агентства з відновлення.

Зазначається, що закупівлі охоплюватимуть такі сфери:

експертизу проєктів будівництва та технічний нагляд,

інженерно-консультаційні послуги,

будівельні роботи та товари, необхідні для цього,

експлуатаційне утримання доріг.

«Всі закупівлі здійснюватимуться через відкриті торги, у тому числі за рамковими угодами, відповідно до Закону “Про публічні закупівлі” та постанови КМУ №1178», – повідомили у держагентстві.

У пресслужбі агентства наголосили, що централізована організація також покликана мінімізувати корупційні ризики. Зазначається, що до створення концепції організації із закупівель долучилися міжнародні партнери – зокрема, Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI).

Безпосередньо модель закупівельної організації презентують згодом. Також невдовзі Держагентство оголосить конкурс на відбір керівника ЦЗО.