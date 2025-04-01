Уряд розширив дію програми «Контракт 18-24»

Кабінет міністрів розширив дію проєкту «Контракт 18-24» на Національну гвардію та Державну прикордонну службу. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та нардеп Олексій Гончаренко.

Відповідно до змін, які внесли до постанови уряду, одноразову грошову виплату у 1 млн грн тепер отримає не тільки молодь, яка укладе контракт зі Збройними силами України, а й контрактники Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Крім того, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, одноразово 1 млн грн виплачуватимуть військовим рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, які брали участь у бойових діях не менше шести місяців та долучились до військової служби під час воєнного стану у віці до 25 років. Також 1 млн грн виплачуватимуть військовим до 25 років, які брали участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, у «сірій зоні» або на території Росії.

Також кабмін змінив підхід до призначення на посади. Це означає, що Генеральний штаб ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба самостійно затверджуватимуть перелік штатних позицій для військовослужбовців до 25 років, які укладають контракт. Крім того, уряд спростив проходження медогляду, зокрема, процедуру обстеження у психіатра.

Як повідомляв ZAXID.NET, у лютому міністерство оборони України почало прийом заявок на однорічні контракти для добровольців віком від 18 до 24 років. Молоді добровольці у межах спецконтракту отримають 1 млн грн за рік служби у ЗСУ. Це на додачу до грошового забезпечення та інших бойових виплат. Крім того, військовослужбовці віком від 18 до 24 років отримають різноманітні соціальні пільги.

До яких бригад можуть долучитися молоді добровольці – читайте за посиланням.