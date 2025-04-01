У березні українські військові знищили понад 1 600 російських артсистем

У березні 2025 року російська армія втратила на війні проти України рекордну кількість артилерійських систем – понад 1600. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомили у пресслужбі міністерства оборони України.

Міноборони з посиланням на дані Генштабу ЗСУ повідомило, що у березні 2025 року російська армія втратила 1 644 артилерійських систем. Це – найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, найбільшу кількість ворожих артсистем українським військовим вдалося уразити 27 березня – 122 одиниці.

«Загалом за перший квартал року ворог недорахувався 3 990 артзасобів. За перших три місяці минулого року було знищено 2 600 ворожих артсистем. Цей факт свідчить про уміле ведення нашими артилеристами контрбатарейної боротьби та ефективне застосування безпілотних систем», – наголосили у міноборони.

Крім того, у березні українські військові знищили 607 бойових броньованих машин росіян, а загалом від початку 2025 року окупанти втратили 1 813 БМП. Також у березні Сили оборони уразили 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн ворога.

«Найбільше автотранспорту росіяни втратили 27 березня – 210 машин. Це найвищий показник за весь період широкомасштабного вторгнення РФ. За три місяці 2025 року наші воїни знищили 9 971 одиницю автотранспорту російської армії. Торік за перший квартал наші захисники уразили 3 422 автомобілі та автоцистерни ворога», – розповіли у міноборони.

Також Генштаб ЗСУ зафіксував збільшення у росіян безповоротних та санітарних втрат. Так, у березні російська армія втратила 41 160 військових, тоді як у лютому цей показник становив 36 570 осіб.

Зазначимо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що завдяки оновленому курсу БЗВП Україна у березні зазнала менших втрат, ніж у лютому.

Нагадаємо, 3 березня ССО повідомили про знищення новітньої російської самохідної артилерійської установки 2С43 «Мальва».