Сили спецоперацій знищили новітню російську САУ «Мальва»
Також було пошкоджено квадроцикл, який використовували для обслуговування САУ
Сили спеціальних операцій ЗСУ виявили на прихованій стоянці російську самохідну артилерійську установку 2С43 «Мальва» та разом із дружнім підрозділом знищили її. Про це повідомило командування ССО у понеділок, 3 березня.
Під час повітряної розвідки бійці одного із підрозділів Сил спецоперацій виявили на прихованій стоянці новітню 152-міліметрову САУ 2С43 «Мальва». Відомо, що цю установку Росія почала виробляти у 2023 році.
«Оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь. Унаслідок точного удару ворожа САУ була знищена», – йдеться у дописі.
Також результаті детонації боєприпасу було пошкоджено квадроцикл, який використовувався для обслуговування «Мальви».
Нагадаємо, 21 лютого ЗСУ під час відбиття атак вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2.