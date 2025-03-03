Цю установку Росія почала виробляти у 2023 році

Сили спеціальних операцій ЗСУ виявили на прихованій стоянці російську самохідну артилерійську установку 2С43 «Мальва» та разом із дружнім підрозділом знищили її. Про це повідомило командування ССО у понеділок, 3 березня.

Під час повітряної розвідки бійці одного із підрозділів Сил спецоперацій виявили на прихованій стоянці новітню 152-міліметрову САУ 2С43 «Мальва». Відомо, що цю установку Росія почала виробляти у 2023 році.

«Оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь. Унаслідок точного удару ворожа САУ була знищена», – йдеться у дописі.

Також результаті детонації боєприпасу було пошкоджено квадроцикл, який використовувався для обслуговування «Мальви».

Нагадаємо, 21 лютого ЗСУ під час відбиття атак вперше знищили російський шляхопрокладач БАТ-2.