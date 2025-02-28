Удару розвідники завдали за допомогою вибухового скиду з безпілотника

Бійці Головного управління розвідки 26 лютого атакували пункт управління 14-го армійського корпусу Збройних сил Росії у Херсонській області. Про це ГУР повідомило у п’ятницю, 28 лютого.

У середу, 26 лютого, близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області завдяки роботі українських розвідників було уражено передовий пункт управління російських окупантів. Мова йде про пункт 14-го армійського корпусу Збройних сил Росії.