Генштаб ЗСУ у четвер, 27 лютого, повідомив про ураження у селищі Нестерянка Запорізької області пункту управління дронами росіян.

Українські захисники уразили пункт управління БпЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських військ.

«26 лютого 2025 року Повітряні сили Збройних сил України успішно завдали удару по пункту управління БпЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських загарбників у н.п. Нестерянка Запорізької області», – йдеться у дописі.