Сили оборони України завдали удару по військовим об'єктам росіян на аеродромі «Саки»

Партизани разом із жителями тимчасово окупованого Криму допомогли Збройним силам України завдати удару по російському військовому аеродрому «Саки». Про це повідомив у середу, 26 лютого, партизанський рух «АТЕШ».

За словами партизанського руху, 26 лютого Сили оборони України завдали удару по військовим об'єктам росіян на аеродромі «Саки» у селищі Новофедорівка.

«Завдяки інформації, отриманій від наших агентів та простих жителів Криму, Сили оборони України успішно завдали удару по військовим об'єктам росіян на аеродромі «Саки» у н. п. Новофедорівка. Інформація про втрати окупантів уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що уражений об'єкт є ключовим для ВКС Росії на території тимчасово окупованого Криму, а знищення його інфраструктури значно знижує боєздатність загарбників по всьому півдні України та Чорному морі.

У дописі наголошують, що завдяки роботі жителів півострова ворог зазнає збитків, а Крим стає дедалі ближчим до звільнення.

Раніше агенти «АТЕШ» повідомляли, що командування російської армії почало виведення окремих зенітно-ракетних підрозділів із Криму до Росії. Це рішення продиктоване ударами Сил оборони України по нафтобазах та військовій інфраструктурі росіян.