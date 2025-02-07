Командування російської армії розпочало виведення окремих зенітно-ракетних підрозділів з окупованого Криму до Росії. Росіяни хочуть посилити захист своїх НПЗ. Про це у п’ятницю, 7 лютого, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

«Агенти «АТЕШ» повідомляють, що командування російської армії почало виведення окремих зенітно-ракетних підрозділів із Криму до Росії. Це рішення продиктоване не лише ударами Сил оборони України по нафтобазах та військовій інфраструктурі, а й громадським тиском у Росії», – йдеться у повідомленні.

За даними партизан, частина комплексів, включно з установками 31-ї дивізії ППО, вже передислокується з півострова на нові позиції. Цей крок створює критичні прогалини в обороні Криму, адже на півострові залишаються вразливими аеродроми, військові склади і Керченський міст.

«Атаки українських далекобійних дронів демонструють, що путінський режим нездатний захистити військові об'єкти в Бєлгородській, Курській, Воронезькій областях та інших регіонах Росії», – наголошують у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого безпілотники атакували об’єкти критичної інфраструктури на території Росії. Під ударами дронів були нафтопереробний завод у Волгограді та газопереробний завод в Астраханській області.

У середу, 5 лютого, ввечері у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю пролунали вибухи. Спалахнула пожежа біля військового аеродрому, звідки росіяни запускають безпілотники для атак.