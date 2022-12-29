Вибухи на декількох російських аеродромах свідчать про труднощі з системою ППО, яка не може закрити всі потреби на території Росії. Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії, опублікованому 29 грудня.

У огляді британської розвідки зазначається, що вранці 26 грудня військовий аеродром у Енгельсі, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, вдруге за останні три тижні зазнав атаки, нібито безпілотниками.

«Росія тривалий час із великою увагою ставилася до підтримання передових наземних систем ППО, однак зараз стає все більш очевидно, що Росії непросто протидіяти повітряним загрозам в глибині території», – йдеться у звіті.

У британському міноборони додають, що перший виклик для Росії, можливо, – значна потреба у сучасних системах ППО середньої дальності, таких, як Панцир-С1, які могли б протидіяти безпілотникам. Це необхідно, насамперед, для точкового захисту стратегічно важливих об’єктів, як-от Енгельс. Також ці системи необхідні у великій кількості для прикриття польових штабів поруч із лінією фронту в Україні.

У попередньому огляді розвідка Британії повідомляла, що найближчим часом Росія може обрати за пріоритет утримання лінії фронту біля Кремінної, адже цей район важливий для логістики російських військ на Донбасі.