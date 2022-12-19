Від початку повномасштабного вторгнення у Росії працюють українські агенти, які проводять операції з «використанням різних засобів». Про це у інтерв’ю німецькому виданню Bild повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Liga.net.

За його словами, українські агенти проводять операції на території Росії. Ці операції складні й потребують серйозної підготовки, адже росіяни добре охороняють свої військові об’єкти. Він не уточнює, про які саме операції йдеться.

«Наші цілі – суто військові: об'єкти російських збройних сил, із яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів», – повідомив Вадим Скібіцький.

Він додав, що у перші дні повномасштабного вторгнення українська розвідка отримувала оперативні дані про окупантів від місцевих мешканців, фактично, у «режимі реального часу».

Зазначимо, що на території Росії пролунала низка вибухів на військових та об’єктах критичної інфраструктури. Російська сторона заявляла, що обстріл здійснювали українські захисники, натомість українська сторона свою причетність до вибухів на території РФ не підтверджувала, але й не спростовувала.