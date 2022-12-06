В Росії стався вже третій вибух на аеродромах за два дні

В російському місті Курськ, розташованому за 160 км від кордону з Україною, зранку 6 грудня стався вибух на військовому аеродромі. Про це повідомляє місцева влада.

За інформацією російських чиновників внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач.

Пожежники намагаються приборкати та локалізувати полум'я. На місці події вже працюють спецслужби. Серед людей постраждалих немає.

До повномасштабного вторгнення Росії аеродром Курськ-Східний використовувався як для цивільної, так і для військової авіації. З 24 лютого на нього розповсюджується дія заборони на цивільні польоти, аеродром став повністю військовим.

На Курську-Східному дислокується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк РФ. До його складу переважно входять багатоцільові винищувачі Су-30СМ.

Це вже третій вибух на аеродромі, який трапився на території Росії впродовж останніх двох днів.

Напередодні вибухи пролунали на аеродромі під Рязанню та на авіабазі «Енгельс» у Саратовській області.