Ізраїльська компанія супутникових зображень ImageSat Intl. опублікувала фото з місця вибухів на аеродромі «Дягілєво» біля Рязані

Вибухи на двох російських аеродромах «Дягілєво» і «Енгельс» спричинили безпілотники, запущені з території України. Про це у вівторок, 6 грудня, повідомило американське видання The New York Times з посиланням на анонімного українського високопосадовця.

За даними журналістів, щонайменше один із ударів координувався спецпризначенцями безпосередньо біля авіабази. Журналісти вважають, що ці атаки засвідчили готовність України атакувати російські бази на великих відстанях.

«Безпілотники були запущені з української території, принаймні одного з ударів було завдано за допомогою спеціальних сил поблизу бази, які допомогли навести безпілотники на ціль», – повідомляє NYT із посиланням на українського високопосадовця.

Своєю чергою, у Росії повідомили, що атаки здійснили два дрони, що їх нібито знищили сили ППО. Внаслідок вибухів загинули троє військових, четверо отримали поранення. Також росіяни заявили про незначні пошкодження літаків, що базувалися на аеродромах. Однак 5 грудня Повітряні сили ЗСУ опублікували фото наслідків удару по аеродрому «Дягілєво» в Рязанській області. На фото видно пошкоджений бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і вантажівка, поруч із якою сліди крові.

Нагадаємо, 5 грудня у Росії майже одночасно пролунали вибухи на військовому аеродромі «Дягілєво» в Рязанській області та авіабазі «Енгельс» Саратовської області. На обох об’єктах базуються ракетоносці. Ізраїльська компанія супутникових зображень ImageSat Intl. опублікувала фото з місця вибухів на аеродромі «Дягілєво», на яких видно сліди горіння біля бомбардувальника Ту-22М.

Британське міноборони вважає, що удари по авіабазах Росія може розцінити як одну з головних стратегічних невдач захисту своїх об’єктів. Офіційно Україна заперечує або не коментує причетність до будь-яких ударів по російських військових об’єктах.