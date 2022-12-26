У російському міноборони повідомили, що збили український безпілотник

У ніч на 26 грудня у російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому стратегічної авіації, яку використовують для нанесення ударів по Україні, була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи. Про це повідомила низка російських ЗМІ.

Зокрема, як повідомив Telegram-канал Baza, на аеродромі в Енгельсі прогриміли вибухи, у місті лунала сирена повітряної тривоги.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо було госпіталізовано.

За попередньою інформацією, вибух стався на аеродромі «Енгельс-2». Це авіабаза військово-космічних сил Росії. У бік нього їдуть пожежні розрахунки та екстрені служби. Аеродром «Енгельс-2», як і «Енгельс-1», розташований на одній і тій самій авіабазі приблизно за 700 км до найближчої неокупованої точки України.

Місцева влада у традиційній для себе манері намагається применшити наслідки ударів по авіабазі. Зокрема, губернатор Саратівської області Роман Бусаргін стверджує, що відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури. Натомість жодних надзвичайних подій на цивільних об'єктах у місті не було.

«Жодної загрози для мешканців абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста є нахабною брехнею, створена далеко за межами країни. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури», – написав він у Telegram.

Водночас силові відомства, зокрема міністерство оборони РФ заявило, що російські військові збили «український безпілотник» під час підльоту до аеродрому «Енгельс». Також там підтвердили загибель трьох людей. Водночас росіяни запевнили, що літаки на аеродромі не отримали жодних ушкоджень.

Нагадаємо, що саме з цього летовища здійснюються всі масовані ракетні атаки росіян на Україну. тут зберігається російська стратегічна авіація - бомбардувальники Ту-95 і Ту-160.

Зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.