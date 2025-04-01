До 2027 року у Литві перебуватиме 5-тисячний німецький контингент

У вівторок, 1 квітня, Німеччина розпочала розгортати свою першу постійну іноземну бригаду з часів Другої світової війни. Йдеться про бронетанкову бригаду чисельністю в 5000 людей на території Литви, повідомило Politico із посиланням на німецьких військових.

Розгортання новоствореної 45-у бронетанкової бригади офіційно запустили під час церемонії поблизу литовського Вільнюса. Німецька бригада отримала тимчасовий штаб та показала власний герб.

Німецька бригада перебуватиме під командуванням бригадного генерала Крістофа Хубера. Загальна чисельність бригади становитиме 5000 людей, але наразі складає всього 150 військових. За прогнозами, кількість німецьких військовослужбовців у Литві до кінця року зросте до 500.

«Ми маємо чітку місію: забезпечити захист, свободу та безпеку наших литовських союзників на східному фланзі НАТО. Роблячи це, ми також захищаємо територію НАТО і саму Німеччину», – сказав Хубер.

Бригада має бути повністю сформована до 2027 року та базуватиметься приблизно за 30 км на південь від Вільнюса – у новому військовому комплексі в Руднінкаї. Розгортання свого контингенту відбувається після того, як Німеччина у 2023 році скасувала своє рішення щодо уникання постійного розміщення бойових військ за кордоном. Бригада стане першим німецьким іноземним угрупованням з часів Другої світової війни.

За даними Politico, розгортання німецьких військ посилить східний фланг НАТО у відповідь на російську агресію проти України. Крім того, війська з Німеччини стануть «символом довгострокових зобов’язань» НАТО та засвідчать втрату статусу «неохочої військової сили».