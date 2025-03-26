Військові навчання за участь США на полігоні в Пабраде

У Литві під час військових навчань на полігоні поблизу білоруського кордону зникли четверо американських військовослужбовців. Інцидент стався у вівторок, 25 березня – станом на вечір середи, 26 березня, пошукові роботи тривають, повідомили LRT, Delfi та низка місцевих ЗМІ. Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що американські солдати загинули.

За даними збройних сил Литви, приблизно о 16:45 25 березня надійшло повідомлення про зникнення чотирьох американських солдатів та однієї гусеничної машини. Військові зникли під час навчань на полігоні імені генерала Сільвестраса Жукаускаса в Пабраде, який розташований поблизу литовсько-білоруського кордону.

До пошуків солдатів залучили литовські та іноземні війська, а також авіацію ВПС та ДПС Литви.

У пресслужбі збройних сил США уточнили, що військовослужбовці служили у 3-й піхотній дивізії 1-ї бригади. На момент зникнення вони проводили планові тактичні навчання.

«Поки що я точно не коментуватиму цю інформацію, ведеться розслідування, але ця інформація буде узагальнена і повідомлена громадськості, коли вона стане точною», – заявив прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас.

26 березня низка місцевих ЗМІ повідомила, що військовослужбовців виявили мертвими, а їхню машину, – за попередніми даними, гусеничну бронемашину M88, – знайшли у болоті. Втім, офіційної інформації про зниклих військовослужбовців наразі немає.

Доповнено 19:26. Під час візиту до польської Варшави генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що під час навчань на полігоні Пабраде в Литві загинули четверо американських солдатів. Він повідомив, що наразі не знає жодних подробиць. Інформація щодо інциденту уточнюється.

Зазначимо, навчальний полігон Пабраде — великий військовий об'єкт ЗС Литви, розташований поблизу Він був створений у 1904 році. Його площа становить 17 514 га і може використовуватися для навчання на рівні батальйону.